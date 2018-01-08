В России принят закон о телемедицине

Благодаря новым возможностям, врачам теперь не обязательно быть рядом с пациентом. Так примером подобной системы является перинатальный центр в Пензе, где медики следят за состоянием новорожденных по специальной телеметрии. Также Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ, отметила, что на сегодняшний день набирают популярность такие операции как электронный больничный, консультация в Skype и даже выдача анализов по мессенджеру.Помощник по работе с проектом Георгий Лебедев, который является сотрудником кафедры информационных и интернет-технологий Сеченовского университета, отмечает, что подобный закон позволит людям быть на связи с врачом везде.Специалисты считают, что следующим шагом для развития данного проекта является внедрение специальных приборов, которые будут сразу же передавать все данные в единый больничный реестр. Таким образом, врачи смогут круглосуточно отслеживать состояние пациента даже на расстоянии.