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Земная жизнь могла зародиться на Венере
Один из экспертов считает, что первые микроорганизмы, которые стали источником зарождения жизни на Земле, были переданы с Венеры.

Земная жизнь могла зародиться на Венере


Так специалист интернет-портала ToDay News Ufa считает, что первые жизнетворные бактерии попали на Землю именно с Венеры. В целом различные микроорганизмы способны попадать на планеты благодаря метеоритным бомбардировкам. Однако теперь допускается и такая идея.

Стоит отметить, что атмосфера на Венере не является благоприятной для жизни. Человеку просто не выжить при температуре, превышающей отметку в +464 градуса по Цельсию, а также при очень высоком давлении, которое выше земного в 92 раза. Тем не менее, по данным исследователей, язвенная палочка Хеликобактер пилори способна вынести окружающую среду атмосферы Венеры. Таким образом, данная бактерия может выжить в облаках из серы.

Вследствие таких данных некоторые эксперты начали верить в то, что земная жизнь могла быть зарождена на другой планете Солнечной системы.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:45
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