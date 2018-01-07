Состояние Олега Табакова снова ухудшилось
Самочувствие Олега Табакова снова ухудшилось. Врачи борются за жизнь народного артиста, его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
5 декабря заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников сообщил об улучшениях в состоянии Олега Табакова. У артиста нормализовалось давление, температура, аппетит. Он общался с родными, но выписывать Табакова из больницы было преждевременно, - уточнял Леонид Печатников.
Сегодня, 7 января, Олега Павловича снова подключили к аппарату ИВЛ в связи с понижением давления. Общее самочувствие 82-летнего артиста врачи оценивают как очень тяжёлое.
5 декабря заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников сообщил об улучшениях в состоянии Олега Табакова. У артиста нормализовалось давление, температура, аппетит. Он общался с родными, но выписывать Табакова из больницы было преждевременно, - уточнял Леонид Печатников.
Сегодня, 7 января, Олега Павловича снова подключили к аппарату ИВЛ в связи с понижением давления. Общее самочувствие 82-летнего артиста врачи оценивают как очень тяжёлое.