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Состояние Олега Табакова снова ухудшилось
Самочувствие Олега Табакова снова ухудшилось. Врачи борются за жизнь народного артиста, его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Состояние Олега Табакова снова ухудшилось


5 декабря заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников сообщил об улучшениях в состоянии Олега Табакова. У артиста нормализовалось давление, температура, аппетит. Он общался с родными, но выписывать Табакова из больницы было преждевременно, - уточнял Леонид Печатников.

Сегодня, 7 января, Олега Павловича снова подключили к аппарату ИВЛ в связи с понижением давления. Общее самочувствие 82-летнего артиста врачи оценивают как очень тяжёлое.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Инна Вчера, 22:15
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