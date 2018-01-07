Российские военные отразили атаку дронов на военную базу Хмеймим

Так по предоставленным данным, которые дали правозащитники, армия Российской Федерации смогла остановить беспилотную атаку сирийского военного комплекса Хмеймим. Так стоит отметить, что эта база является местом дислокации российских военных.Источник сообщает, что россияне обезвредили 5 беспилотников. При визуальном осмотре у силовиков РФ появилось впечатление, что эти дроны сделаны из дерева. Сейчас специалисты выясняют, насколько опасной могла быть эта атака.Ранее уже был подобный инцидент, и почти под самый Новый год состоялась атака той же базы. В результате военной конфронтации было убито двух российских солдат. В целом российская армия показывает себя в Сирии с хорошей стороны.