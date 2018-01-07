АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Семейные тайны Христа: Несколько слов из древнего манускрипта коптов стали причиной войны между учеными и богословами
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Патриарх Кирилл пообщался по видеосвязи с космонавтами на МКС
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл решил поговорить с российскими космонавтами по видеосвязи. Так богослужитель поздравил работников космической станции с Рождеством.

Патриарх Кирилл пообщался по видеосвязи с космонавтами на МКС


Патриарх в разговоре с Александром Мисуркиным и Антоном Шкаплеровым сказал, что все очень сильно восхищаются их работой в космосе. Так он отметил, что несмотря на трудности и опасности, которые присутствуют в их профессии, космонавты все равно работают с большой отдачей.

Стоит отметить, что командиром на борту является Александр Мисуркин. Именно он ответил Патриарху Кириллу и поблагодарил его за такие теплые слова.

Интересно, что это уже не первое подобное поздравление. Так ранее Патриарх Московский поздравлял космонавтов с Рождеством и Пасхой. Подобная традиция была учреждена российскими космонавтами.
Общество
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:45
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Juno передал на Землю снимки облаков Юпитера
Земная жизнь могла зародиться на Венере
Fitbit собирается выпустить носимый датчик глюкозы
Российские военные отразили атаку дронов на
Россия создаст к 2021 году модель «летающего
Патриарх Кирилл пообщался по видеосвязи с
Просмотреть все новости