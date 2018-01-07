Патриарх Кирилл пообщался по видеосвязи с космонавтами на МКС

Патриарх в разговоре с Александром Мисуркиным и Антоном Шкаплеровым сказал, что все очень сильно восхищаются их работой в космосе. Так он отметил, что несмотря на трудности и опасности, которые присутствуют в их профессии, космонавты все равно работают с большой отдачей.Стоит отметить, что командиром на борту является Александр Мисуркин. Именно он ответил Патриарху Кириллу и поблагодарил его за такие теплые слова.Интересно, что это уже не первое подобное поздравление. Так ранее Патриарх Московский поздравлял космонавтов с Рождеством и Пасхой. Подобная традиция была учреждена российскими космонавтами.