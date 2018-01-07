Учёные: Как уберечь здоровье от последствий сидячего образа жизни
Ученые из Западного университета в Канаде провели исследование и выделили ряд привычек, которые уберегут здоровье от последствий сидячего образа жизни.
Исследования показали, что длительное сидение увеличивает риск возникновения сердечных заболеваний, ожирения, диабета II типа, некоторых форм рака, а также депрессии.
Йоа Суй, доктор философии, прокомментировал: «Наши тела просто не рассчитаны на то, чтобы хорошо функционировать с таким низким уровнем активности; мы все должны двигаться чаще».
Для студентов или офисных работников хорошими привычками станут:
• стоять во время телефонных звонков;
• почаще отходить за питьевой водой;
• заменять общение по электронной почте разговорами, совершаемыми при прогулках.
«Мы назвали некоторые простые способы, как перестать постоянно сидеть, – сказал Прапавессис. – Сделает ли это нас более продуктивными? Неизвестно, но мы подозреваем, что да. В любом случае, как минимум здоровье ног значительно улучшится».
Исследования показали, что длительное сидение увеличивает риск возникновения сердечных заболеваний, ожирения, диабета II типа, некоторых форм рака, а также депрессии.
Йоа Суй, доктор философии, прокомментировал: «Наши тела просто не рассчитаны на то, чтобы хорошо функционировать с таким низким уровнем активности; мы все должны двигаться чаще».
Для студентов или офисных работников хорошими привычками станут:
• стоять во время телефонных звонков;
• почаще отходить за питьевой водой;
• заменять общение по электронной почте разговорами, совершаемыми при прогулках.
«Мы назвали некоторые простые способы, как перестать постоянно сидеть, – сказал Прапавессис. – Сделает ли это нас более продуктивными? Неизвестно, но мы подозреваем, что да. В любом случае, как минимум здоровье ног значительно улучшится».
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Добавил: Dasha Purple Вчера, 21:45