Учёные: Как уберечь здоровье от последствий сидячего образа жизни

Исследования показали, что длительное сидение увеличивает риск возникновения сердечных заболеваний, ожирения, диабета II типа, некоторых форм рака, а также депрессии.Йоа Суй, доктор философии, прокомментировал: «Наши тела просто не рассчитаны на то, чтобы хорошо функционировать с таким низким уровнем активности; мы все должны двигаться чаще».Для студентов или офисных работников хорошими привычками станут:• стоять во время телефонных звонков;• почаще отходить за питьевой водой;• заменять общение по электронной почте разговорами, совершаемыми при прогулках.«Мы назвали некоторые простые способы, как перестать постоянно сидеть, – сказал Прапавессис. – Сделает ли это нас более продуктивными? Неизвестно, но мы подозреваем, что да. В любом случае, как минимум здоровье ног значительно улучшится».