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Ученые: Трипофобия может быть своеобразным отвращением, а не фобией как таковой
Трипофобия традиционно описывается как страх кластерных отверстий, однако исследователи из Университета Эмори обнаружили, что данное состояние является больше чувством отвращения, чем страхом.
Ученые: Трипофобия может быть своеобразным отвращением, а не фобией как таковой


Трипофобия официально не признана Диагностическим и статистическим руководством по психическим расстройствам Американской психиатрической ассоциации (DSM).

Доктор Стелла Луренко, психолог из Университета Эмори, лаборатория которой провела исследование, сказала: «Явление, которое, вероятно, имеет эволюционную основу, может быть более распространенным, чем мы думаем».

В новом исследовании ученые использовали технологию отслеживания глаз, примененную при просмотре участниками изображений кластерных отверстий, угрожающих животных и нейтральных фото.

Специалисты обнаружили, что, в отличие от изображений змей и пауков, фото отверстий больше вызывали сужение зрачков, что говорит о связи восприятия с парасимпатической нервной системой и чувством отвращения.

Парасимпатическая нервная система замедляет сердечный ритм, дыхание и стягивает зрачки, тогда как страх в своем большинстве провоцирует организм действовать.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Вчера, 21:15
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