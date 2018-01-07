Ученые: Трипофобия может быть своеобразным отвращением, а не фобией как таковой

Трипофобия официально не признана Диагностическим и статистическим руководством по психическим расстройствам Американской психиатрической ассоциации (DSM).Доктор Стелла Луренко, психолог из Университета Эмори, лаборатория которой провела исследование, сказала: «Явление, которое, вероятно, имеет эволюционную основу, может быть более распространенным, чем мы думаем».В новом исследовании ученые использовали технологию отслеживания глаз, примененную при просмотре участниками изображений кластерных отверстий, угрожающих животных и нейтральных фото.Специалисты обнаружили, что, в отличие от изображений змей и пауков, фото отверстий больше вызывали сужение зрачков, что говорит о связи восприятия с парасимпатической нервной системой и чувством отвращения.Парасимпатическая нервная система замедляет сердечный ритм, дыхание и стягивает зрачки, тогда как страх в своем большинстве провоцирует организм действовать.