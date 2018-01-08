Блез Матюиди заявил о расистских оскорблениях в его адрес
Полузащитник туринского «Ювентуса» Блез Матюиди признался в том, что болельщики футбольного клуба «Кальяри» оскорбили его на почве расизма. Так во время игры люди выкрикивали с трибун расистские лозунги в адрес темнокожего футболиста.
Вследствие этого клуб могут оштрафовать, если в UEFA примут такое решение. В целом европейская футбольная ассоциация категорически против таких ситуаций, поскольку представители федерации неоднократно заявляли о том, что будут бороться с расизмом в футболе.
Сам пострадавший признался, что ему было очень неприятно такое слышать, но в итоге он не стал отвечать на агрессию тем же. Также Матюиди заявил, что считает футбол такой игрой, которая объединяет всех людей ради одной цели.
Стоит отметить, что в конце прошлого сезона на том же стадионе пострадал и Салли Мунтари, который защищает цвета клуба «Пескара». После инцидента футболист даже ушел с поля.
Вследствие этого клуб могут оштрафовать, если в UEFA примут такое решение. В целом европейская футбольная ассоциация категорически против таких ситуаций, поскольку представители федерации неоднократно заявляли о том, что будут бороться с расизмом в футболе.
Сам пострадавший признался, что ему было очень неприятно такое слышать, но в итоге он не стал отвечать на агрессию тем же. Также Матюиди заявил, что считает футбол такой игрой, которая объединяет всех людей ради одной цели.
Стоит отметить, что в конце прошлого сезона на том же стадионе пострадал и Салли Мунтари, который защищает цвета клуба «Пескара». После инцидента футболист даже ушел с поля.
Спорт
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:00