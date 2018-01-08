Блез Матюиди заявил о расистских оскорблениях в его адрес

Вследствие этого клуб могут оштрафовать, если в UEFA примут такое решение. В целом европейская футбольная ассоциация категорически против таких ситуаций, поскольку представители федерации неоднократно заявляли о том, что будут бороться с расизмом в футболе.Сам пострадавший признался, что ему было очень неприятно такое слышать, но в итоге он не стал отвечать на агрессию тем же. Также Матюиди заявил, что считает футбол такой игрой, которая объединяет всех людей ради одной цели.Стоит отметить, что в конце прошлого сезона на том же стадионе пострадал и Салли Мунтари, который защищает цвета клуба «Пескара». После инцидента футболист даже ушел с поля.