В многоэтажном доме Санкт-Петербурга горит квартира

На видеозаписи видно, что на место происшествия приехали сотрудники специальных служб и начали работы по ликвидации последствий неприятного инцидента. Пока что нет точных данных касательно возможных жертв и причин возгорания квартиры. Тем не менее, сотрудники правоохранительных органов и пожарной службы уже выясняют все эти вопросы.На видеозаписи слышно как очевидцы утверждают, что из окон горящей квартиры выпадают вещи.