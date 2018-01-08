В многоэтажном доме Санкт-Петербурга горит квартира
Появилась новость о том, что в одном из многоэтажных домов города Санкт-Петербург случилось возгорание квартиры. Так пожар на улице Композиторов сняли на камеру очевидцы.
На видеозаписи видно, что на место происшествия приехали сотрудники специальных служб и начали работы по ликвидации последствий неприятного инцидента. Пока что нет точных данных касательно возможных жертв и причин возгорания квартиры. Тем не менее, сотрудники правоохранительных органов и пожарной службы уже выясняют все эти вопросы.
На видеозаписи слышно как очевидцы утверждают, что из окон горящей квартиры выпадают вещи.
На видеозаписи видно, что на место происшествия приехали сотрудники специальных служб и начали работы по ликвидации последствий неприятного инцидента. Пока что нет точных данных касательно возможных жертв и причин возгорания квартиры. Тем не менее, сотрудники правоохранительных органов и пожарной службы уже выясняют все эти вопросы.
На видеозаписи слышно как очевидцы утверждают, что из окон горящей квартиры выпадают вещи.
Происшествия
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 05:00