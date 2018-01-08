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В многоэтажном доме Санкт-Петербурга горит квартира
Появилась новость о том, что в одном из многоэтажных домов города Санкт-Петербург случилось возгорание квартиры. Так пожар на улице Композиторов сняли на камеру очевидцы.

В многоэтажном доме Санкт-Петербурга горит квартира


На видеозаписи видно, что на место происшествия приехали сотрудники специальных служб и начали работы по ликвидации последствий неприятного инцидента. Пока что нет точных данных касательно возможных жертв и причин возгорания квартиры. Тем не менее, сотрудники правоохранительных органов и пожарной службы уже выясняют все эти вопросы.



На видеозаписи слышно как очевидцы утверждают, что из окон горящей квартиры выпадают вещи.
Происшествия
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 05:00
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