Trace Gas Orbiter изучил состав атмосферы Марса в разных его точках
Космический зонд Trace Gas Orbiter или сокращенно TGO составил карту атмосферы Марса. Таким образом, теперь ученые имеют представление о составе атмосферы Красной планеты в каждой ее точке.
Стоит напомнить, что Trace Gas Orbiter является совместным космическим проектом российской корпорации «Роскосмос» и европейского агентства ЕКА. Так Европейское космическое агентство занималось сборкой TGO в рамках проекта Exomars. Аппарат запустили в позапрошлом году. При этом некоторое исследовательское оборудование было сделано в Институте космических исследований РАН.
Благодаря сверхточной аппаратуре, станция собрала все необходимые данные об атмосфере Марса и предоставила их ученым. В итоге была собрана полная карта с составом газовой оболочки Марса.
Стоит напомнить, что Trace Gas Orbiter является совместным космическим проектом российской корпорации «Роскосмос» и европейского агентства ЕКА. Так Европейское космическое агентство занималось сборкой TGO в рамках проекта Exomars. Аппарат запустили в позапрошлом году. При этом некоторое исследовательское оборудование было сделано в Институте космических исследований РАН.
Благодаря сверхточной аппаратуре, станция собрала все необходимые данные об атмосфере Марса и предоставила их ученым. В итоге была собрана полная карта с составом газовой оболочки Марса.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:00