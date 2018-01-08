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Trace Gas Orbiter изучил состав атмосферы Марса в разных его точках
Космический зонд Trace Gas Orbiter или сокращенно TGO составил карту атмосферы Марса. Таким образом, теперь ученые имеют представление о составе атмосферы Красной планеты в каждой ее точке.

Trace Gas Orbiter изучил состав атмосферы Марса в разных его точках


Стоит напомнить, что Trace Gas Orbiter является совместным космическим проектом российской корпорации «Роскосмос» и европейского агентства ЕКА. Так Европейское космическое агентство занималось сборкой TGO в рамках проекта Exomars. Аппарат запустили в позапрошлом году. При этом некоторое исследовательское оборудование было сделано в Институте космических исследований РАН.

Благодаря сверхточной аппаратуре, станция собрала все необходимые данные об атмосфере Марса и предоставила их ученым. В итоге была собрана полная карта с составом газовой оболочки Марса.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:00
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