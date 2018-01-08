Trace Gas Orbiter изучил состав атмосферы Марса в разных его точках

Стоит напомнить, что Trace Gas Orbiter является совместным космическим проектом российской корпорации «Роскосмос» и европейского агентства ЕКА. Так Европейское космическое агентство занималось сборкой TGO в рамках проекта Exomars. Аппарат запустили в позапрошлом году. При этом некоторое исследовательское оборудование было сделано в Институте космических исследований РАН.Благодаря сверхточной аппаратуре, станция собрала все необходимые данные об атмосфере Марса и предоставила их ученым. В итоге была собрана полная карта с составом газовой оболочки Марса.