Китайская версия Skoda Karoq появится в продаже весной

Примечательным является то, что авто получит некоторые отличия от европейской версии. При этом главным отличием является колесная база паркетника увеличенная на 50 миллиметров до 2 688 миллиметров. Длина модели станет больше на 50 мм. Прочие габариты остались неизменными: в высоту 1 605 мм, в ширину 1 841 мм. Экстерьер китайского Karoq является дополненным хромированной планкой непосредственно на переднем бампере. На крыльях и дверях установлены шильдики, на которых значится название модели. На задней части установлены "фальшивые" патрубки глушителей.Skoda Karoq в Китае предложат с турбированными 1,2 и 1,4-литровыми двигателями на 116 и 150 лошадей соответственно. Трансмиссией является шестиступенчатая механическая КПП и семискоростной робот DSG. В авто привод только передний.