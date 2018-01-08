HP представиляет новые хромбуки 14 G5 и 11 G6 с 4-ядерными Celeron
Компания HP, в рамках выставки CES-2018, представляет хромбуки с 4-ядерными Celeron, фирменные названия моделей - 14 G5 и 11 G6. Отличительные особенности новых гаджетов от более ранних моделей – это новые процессоры Celeron, порты USB поддерживающие Type-C, и главная определяющая - вешний вид.
Платформа обоих ноутбуков базируется на процессорах Intel Celeron N, это седьмое поколение Apollo Lake, представленное разработками N3350 и N3450. Особое внимание уделено второму, это первый факт в хромбуковой истории, когда на борту модели имеется 4 ядра в 4 потока, потребляя всего 6 Вт. Более ранние хромбуки использовали графические процессоры Atom Z3700, у новых устройств пользователи обнаружат Intel HD Graphics 500.
Продаваемые модели будут снабжены 8 Гбайт оперативной памяти, расширяемой до 64 Гбайт. Аппаратная часть хромбуков содержит традиционное оснащение портами USB, Wi-Fi, веб-камерой и SD слотом для карт памяти. Дисплей старшей модели по диагонали равняется 14 дюймам, с пиксельным разрешением 1366х768, для младшей разработчики определили 11 дюймов.
Пока нет информации по стоимости устройств. Неофициальные данные указывают цену новых хромбуков от 200 долл. Более точно можно будет узнать при выходе в продажу, ориентируемую на февраль текущего года.
Платформа обоих ноутбуков базируется на процессорах Intel Celeron N, это седьмое поколение Apollo Lake, представленное разработками N3350 и N3450. Особое внимание уделено второму, это первый факт в хромбуковой истории, когда на борту модели имеется 4 ядра в 4 потока, потребляя всего 6 Вт. Более ранние хромбуки использовали графические процессоры Atom Z3700, у новых устройств пользователи обнаружат Intel HD Graphics 500.
Продаваемые модели будут снабжены 8 Гбайт оперативной памяти, расширяемой до 64 Гбайт. Аппаратная часть хромбуков содержит традиционное оснащение портами USB, Wi-Fi, веб-камерой и SD слотом для карт памяти. Дисплей старшей модели по диагонали равняется 14 дюймам, с пиксельным разрешением 1366х768, для младшей разработчики определили 11 дюймов.
Пока нет информации по стоимости устройств. Неофициальные данные указывают цену новых хромбуков от 200 долл. Более точно можно будет узнать при выходе в продажу, ориентируемую на февраль текущего года.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 01:30