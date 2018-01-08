HP представиляет новые хромбуки 14 G5 и 11 G6 с 4-ядерными Celeron

Платформа обоих ноутбуков базируется на процессорах Intel Celeron N, это седьмое поколение Apollo Lake, представленное разработками N3350 и N3450. Особое внимание уделено второму, это первый факт в хромбуковой истории, когда на борту модели имеется 4 ядра в 4 потока, потребляя всего 6 Вт. Более ранние хромбуки использовали графические процессоры Atom Z3700, у новых устройств пользователи обнаружат Intel HD Graphics 500.Продаваемые модели будут снабжены 8 Гбайт оперативной памяти, расширяемой до 64 Гбайт. Аппаратная часть хромбуков содержит традиционное оснащение портами USB, Wi-Fi, веб-камерой и SD слотом для карт памяти. Дисплей старшей модели по диагонали равняется 14 дюймам, с пиксельным разрешением 1366х768, для младшей разработчики определили 11 дюймов.Пока нет информации по стоимости устройств. Неофициальные данные указывают цену новых хромбуков от 200 долл. Более точно можно будет узнать при выходе в продажу, ориентируемую на февраль текущего года.