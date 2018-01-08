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Juno передал на Землю снимки облаков Юпитера
Исследовательский космический зонд Juno сделал серию снимков, на которых изображены необычные облака газового гиганта Юпитера. Данные были переданы группе ученых на Землю.

Juno передал на Землю снимки облаков Юпитера


Ученые Шон Доран и Джеральд Эйштад признались, что полученные фотографии были обработаны в специальном приложении JunoCam. Таким образом, получился очень необычный видеоролик, показывающий красоты атмосферы Юпитера. Стоит отметить, что фотографии аппарат Juno делал на высоте 8,3 тысячи миль. При этом масштаб съемки картинки составил 5,8 км на пиксель.



Напомним, что Juno был отправлен к Юпитеру в 2011 году. Полет аппарат к цели длился на протяжении пяти лет. Главной задачей космической станции является исследование атмосферы планеты-гиганта, а также поиск жидких субстанций.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 00:00
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