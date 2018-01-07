Fitbit собирается выпустить носимый датчик глюкозы

По словам директора Fitbit Джеймса Парка, данный проект попадает под планы компании, в рамках которых бренд попытается выйти на рынок носимой электроники с медицинскими датчиками. Так руководитель отметил, что разработка может работать по следующему принципу: браслет сканирует тот или иной показатель и передает данные на дисплей устройства.Прямо Парк не упомянул датчики уровня глюкозы, но денежные вливания в проекты помогают понять вектор развития предприятия. Тем не менее, в ближайшее время появление такого сканера ожидать не стоит, поскольку компания Sano выпустит чип как минимум через один год.Стоит отметить, что помимо Fitbit на этот рынок рвутся также представители бренда Apple. В компании пытаются создать девайс, который мог бы на постоянной основе сканировать уровень сахара в крови человека и постоянно выдавать данные на дисплей.