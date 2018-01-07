Fitbit собирается выпустить носимый датчик глюкозы
Компания Fitbit выделила 6 млн. долларов на разработку носимых датчиков измерения глюкозы в крови. Так фирма Sano должна создать такой чип, который представители Fitbit внедрят в свои часы Ionic.
По словам директора Fitbit Джеймса Парка, данный проект попадает под планы компании, в рамках которых бренд попытается выйти на рынок носимой электроники с медицинскими датчиками. Так руководитель отметил, что разработка может работать по следующему принципу: браслет сканирует тот или иной показатель и передает данные на дисплей устройства.
Прямо Парк не упомянул датчики уровня глюкозы, но денежные вливания в проекты помогают понять вектор развития предприятия. Тем не менее, в ближайшее время появление такого сканера ожидать не стоит, поскольку компания Sano выпустит чип как минимум через один год.
Стоит отметить, что помимо Fitbit на этот рынок рвутся также представители бренда Apple. В компании пытаются создать девайс, который мог бы на постоянной основе сканировать уровень сахара в крови человека и постоянно выдавать данные на дисплей.
По словам директора Fitbit Джеймса Парка, данный проект попадает под планы компании, в рамках которых бренд попытается выйти на рынок носимой электроники с медицинскими датчиками. Так руководитель отметил, что разработка может работать по следующему принципу: браслет сканирует тот или иной показатель и передает данные на дисплей устройства.
Прямо Парк не упомянул датчики уровня глюкозы, но денежные вливания в проекты помогают понять вектор развития предприятия. Тем не менее, в ближайшее время появление такого сканера ожидать не стоит, поскольку компания Sano выпустит чип как минимум через один год.
Стоит отметить, что помимо Fitbit на этот рынок рвутся также представители бренда Apple. В компании пытаются создать девайс, который мог бы на постоянной основе сканировать уровень сахара в крови человека и постоянно выдавать данные на дисплей.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:30