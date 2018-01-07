АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Семейные тайны Христа: Несколько слов из древнего манускрипта коптов стали причиной войны между учеными и богословами
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Россия создаст к 2021 году модель «летающего автомобиля»
Появилась информация о времени создания в России «летающего автомобиля». Согласно сообщениям разработчика Юрия Баженова, окончательное внедрение разработки и реализация самого проекта нового типа аппарата завершаться к 2021 году.

По информации от Боженова известно, что идея заключается в модели самолета для грузопассажирских перевозок, способного на сверхкороткий взлет и посадку в условиях, осложненных бездорожьем. Конструктивные особенности не позволяют позиционировать аппарат, как летающее авто, данное название закрепилось по причине простоты управления и доступности для использования на взлетно-посадочных площадках любого типа.
Россия создаст к 2021 году модель «летающего автомобиля»


Разработчиком отмечено, что реальные условия по окончанию всех работ, позволяют создать новый тип летательного аппарата полностью к 2020 -2021 годам. Есть и уточнения по точному сроку, который может корректироваться непредвиденными сбоями в работе.

Баженов озвучил технические особенности, общая полезная нагрузка автомобиля составит примерно 500 килограмм. В дополнение ко всему, управление летающим аппаратом возможно, как ручным способом, так и автономным беспилотным управлением.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 23:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Juno передал на Землю снимки облаков Юпитера
Земная жизнь могла зародиться на Венере
Fitbit собирается выпустить носимый датчик глюкозы
Российские военные отразили атаку дронов на
Россия создаст к 2021 году модель «летающего
Патриарх Кирилл пообщался по видеосвязи с
Просмотреть все новости