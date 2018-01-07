Россия создаст к 2021 году модель «летающего автомобиля»

По информации от Боженова известно, что идея заключается в модели самолета для грузопассажирских перевозок, способного на сверхкороткий взлет и посадку в условиях, осложненных бездорожьем. Конструктивные особенности не позволяют позиционировать аппарат, как летающее авто, данное название закрепилось по причине простоты управления и доступности для использования на взлетно-посадочных площадках любого типа.Разработчиком отмечено, что реальные условия по окончанию всех работ, позволяют создать новый тип летательного аппарата полностью к 2020 -2021 годам. Есть и уточнения по точному сроку, который может корректироваться непредвиденными сбоями в работе.Баженов озвучил технические особенности, общая полезная нагрузка автомобиля составит примерно 500 килограмм. В дополнение ко всему, управление летающим аппаратом возможно, как ручным способом, так и автономным беспилотным управлением.