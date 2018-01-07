Avenir Telecom выпустила «живучий» смартфон Energizer POWER MAX P600S

Energizer POWER MAX P600S оснастили полноразмерным экраном 18:9, который обладает разрешением 2160 × 1080 пикселей. За производительность будет отвечать процессор Mediatek Helio P25. В комплекте с ним идет разное количество памяти. Так в продажу выйдет две модификации: 3 Гб ОЗУ и 32 Гб ПЗУ, 6 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ. Размер встроенной памяти можно будет увеличить до 256 Гб.На задней крышке разместился двойной модуль основной камеры на 12 Мп, а спереди есть фронтальная камера на 5 Мп и 8-мегапиксельный сенсор для видеосвязи. Также имеется дактилоскопический сканер. Аккумулятор на 4,5 тысяч мАч сможет дать смартфону 2 дня работы в умеренном режиме.Что касается стоимости новинки, об этом пока нет информации.