Объем московского авторынка новых легковых авто составил 20 900 единиц

Это на 5 процентов меньше показателя годичной давности (22 100 единиц). Самым реализуемым дизельным авто в столице является кроссовер BMW X5 (1 617 экземпляров; плюс 30 процентов). На второй позиции располагается версия Toyota Land Cruiser Prado (1 337 единиц; минус 19 процентов). Тройку лидеров замыкает BMW 5-Series (1 201 единиц; плюс 10 процентов).Кроме перечисленных версий в десятку ТОП московского рынка дизельных легковых авто по итогам одиннадцати месяцев прошлого года попадают также: KIA Sorento (+25%; 1 090 авто), Toyota Land Cruiser (-34%; 1 067 автомобилей), Audi Q7 (-30%; 937 авто), BMW X6 (+6%; 757 авто), Hyundai Santa Fe (+18%; 707 авто), Volkswagen Tiguan (693 автомобилей), Volvo XC60 (681 экземпляр; минус 29%).