Объем московского авторынка новых легковых авто составил 20 900 единиц
Согласно информации аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем московского авторынка новых легковых машин, оснащенных дизельными моторами, за одиннадцать месяцев прошлого года составил 20 900 авто.
Это на 5 процентов меньше показателя годичной давности (22 100 единиц). Самым реализуемым дизельным авто в столице является кроссовер BMW X5 (1 617 экземпляров; плюс 30 процентов). На второй позиции располагается версия Toyota Land Cruiser Prado (1 337 единиц; минус 19 процентов). Тройку лидеров замыкает BMW 5-Series (1 201 единиц; плюс 10 процентов).
Кроме перечисленных версий в десятку ТОП московского рынка дизельных легковых авто по итогам одиннадцати месяцев прошлого года попадают также: KIA Sorento (+25%; 1 090 авто), Toyota Land Cruiser (-34%; 1 067 автомобилей), Audi Q7 (-30%; 937 авто), BMW X6 (+6%; 757 авто), Hyundai Santa Fe (+18%; 707 авто), Volkswagen Tiguan (693 автомобилей), Volvo XC60 (681 экземпляр; минус 29%).
Это на 5 процентов меньше показателя годичной давности (22 100 единиц). Самым реализуемым дизельным авто в столице является кроссовер BMW X5 (1 617 экземпляров; плюс 30 процентов). На второй позиции располагается версия Toyota Land Cruiser Prado (1 337 единиц; минус 19 процентов). Тройку лидеров замыкает BMW 5-Series (1 201 единиц; плюс 10 процентов).
Кроме перечисленных версий в десятку ТОП московского рынка дизельных легковых авто по итогам одиннадцати месяцев прошлого года попадают также: KIA Sorento (+25%; 1 090 авто), Toyota Land Cruiser (-34%; 1 067 автомобилей), Audi Q7 (-30%; 937 авто), BMW X6 (+6%; 757 авто), Hyundai Santa Fe (+18%; 707 авто), Volkswagen Tiguan (693 автомобилей), Volvo XC60 (681 экземпляр; минус 29%).
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Добавил: tantan61 Вчера, 22:00