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Smartron представила бюджетный смартфон за 9 тысяч рублей
Индийская компания Smartron разработала бюджетное мобильное устройство, которое можно будет приобрести примерно за 9 тысяч рублей. Название смартфона SRT Phone.

Smartron представила бюджетный смартфон за 9 тысяч рублей


Стоит отметить, что компания Smartron является разработчиком ОЕМ-оборудования. Так индусы решили выпустить собственный девайс, который был бы доступен практически каждому. На местном рынке устройство получит ценник с отметкой в 10 тысяч рупий. При этом новинку можно будет купить только в электронно-торговой сети Flipkart.

Известно, что смартфон получил 32 гигабайта памяти для накопителя, но этот показатель можно увеличить до 128 Гб с помощью карты памяти. Аккумулятор устройства очень емкий – 5 тысяч мАч. Вся «начинка» заключена в прочный металлический корпус.

Помимо производства мобильных девайсов, производитель задействовал специальную платформу с технологией искусственного интеллекта IoT. Также Smartron ведет переговоры с различными компаниями по производству электроники.
Технологии / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:30
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