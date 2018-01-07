Smartron представила бюджетный смартфон за 9 тысяч рублей

Стоит отметить, что компания Smartron является разработчиком ОЕМ-оборудования. Так индусы решили выпустить собственный девайс, который был бы доступен практически каждому. На местном рынке устройство получит ценник с отметкой в 10 тысяч рупий. При этом новинку можно будет купить только в электронно-торговой сети Flipkart.Известно, что смартфон получил 32 гигабайта памяти для накопителя, но этот показатель можно увеличить до 128 Гб с помощью карты памяти. Аккумулятор устройства очень емкий – 5 тысяч мАч. Вся «начинка» заключена в прочный металлический корпус.Помимо производства мобильных девайсов, производитель задействовал специальную платформу с технологией искусственного интеллекта IoT. Также Smartron ведет переговоры с различными компаниями по производству электроники.