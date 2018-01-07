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Партия летающих авто выпущена компанией PAL-V
Голландская компания PAL-V выпустила первую партию летающего авто PAL-V Liberty. В данном случае речь идет касательно серийной модели транспортного средства.

Партия летающих авто выпущена компанией PAL-V

Трансформер по автодорогам передвигается как обычная машина. Однако в случае надобности из специальной ниши в авто выдвигаются лопасти, вследствие чего автомобиль может взлетать. Примечательным является то, что за год еще до начала выпуска данных транспортных средств они все были раскуплены. Вследствие этого последние покупатели, оформившие предзаказ на авто, получат его не ранее февраля 2019 года.

В первое время выпустят только девяносто экземпляров таких летающих автомобилей. Наряду с этим их не получиться назвать бюджетными, потому что цена одного экземпляра Liberty Pioneer Edition достигает триста тысяч евро.
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Добавил: tantan61 Вчера, 21:00
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