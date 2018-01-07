АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Семейные тайны Христа: Несколько слов из древнего манускрипта коптов стали причиной войны между учеными и богословами
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Acer выпустила самый тонкий ноутбук Swift 7
Компания Acer представила самый тонкий в мире ноутбук Swift 7. Обновленная модель получила уже 14-дюймовый дисплей, а также процессор семейства Intel Kaby Lake-Y.

Acer выпустила самый тонкий ноутбук Swift 7


Внутри устройство имеет процессор Intel Core i7-7Y75, а к нему прилагается 8 гигабайт оперативной памяти. Также присутствует SSD-носитель, который передает данные через PCIe-интерфейс. Объем накопителя составляет 256 Гб. В качестве дисплея представлена IPS-матрица на 14 дюймов, которая обладает стандартом качества картинки Full HD.

Помимо этого стоит отметить защитное стекло Corning Gorilla Glass NBT, которое покрывает тачпад и экран. Дактилоскопический сканер имеется и он поддерживает работу с Windows Hello.

В Северной Америке Acer Swift 7 будут реализовывать с марта этого года по цене 1699 долларов. Что касается рынков Европы, Африки и Ближнего Востока, то там ноутбук появится в доступе в апреле за 1699 евро.
Технологии / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:45
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Juno передал на Землю снимки облаков Юпитера
Земная жизнь могла зародиться на Венере
Fitbit собирается выпустить носимый датчик глюкозы
Российские военные отразили атаку дронов на
Россия создаст к 2021 году модель «летающего
Патриарх Кирилл пообщался по видеосвязи с
Просмотреть все новости