Acer выпустила самый тонкий ноутбук Swift 7

Внутри устройство имеет процессор Intel Core i7-7Y75, а к нему прилагается 8 гигабайт оперативной памяти. Также присутствует SSD-носитель, который передает данные через PCIe-интерфейс. Объем накопителя составляет 256 Гб. В качестве дисплея представлена IPS-матрица на 14 дюймов, которая обладает стандартом качества картинки Full HD.Помимо этого стоит отметить защитное стекло Corning Gorilla Glass NBT, которое покрывает тачпад и экран. Дактилоскопический сканер имеется и он поддерживает работу с Windows Hello.В Северной Америке Acer Swift 7 будут реализовывать с марта этого года по цене 1699 долларов. Что касается рынков Европы, Африки и Ближнего Востока, то там ноутбук появится в доступе в апреле за 1699 евро.