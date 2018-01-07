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В Интернете появились рендеры Samsung Galaxy Note 10
В сети Интернет появились рендеры будущего флагмана Samsung Galaxy Note 10, который должен выйти в продажу только через 2 года. Так пользователь социальной сети Twitter Бенджамин Гескин решил представить свои наработки и то, как он видит дизайн новинки.

В Интернете появились рендеры Samsung Galaxy Note 10


Таким образом, можно предположить, что смартфон оснастят безрамочным дисплеем, а сканер отпечатков пальцев появится уже внизу этого экрана. На задней панели должен разместиться двойной модуль основной камеры, при этом ее расположение будет вертикальным. В чем-то спереди устройство будет похоже на iPhone X.

Согласно неофициальным данным, в аппаратной основе Samsung Galaxy Note 10 будет работать процессор Snapdragon 845. Многие пользователи считают, что предположения Гескина вполне могут стать реальностью, но все же доля скепсиса присутствует, поскольку рендерные снимки не являются источником достоверной информации. Как бы там ни было, но по поводу дактилоскопа Гескин может оказаться прав, ведь уже в Galaxy Note 9 он будет располагаться снизу на дисплее.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:30
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