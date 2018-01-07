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Брутальный «внедорожник» Toyota FT-AC выпустят в серийной версии
Японский производитель авто заявил, что концептуальный брутальный «внедорожник» типа Toyota FT-AC выпустят в серийной версии. Данный концепт представили в ноябре прошедшего года в рамках лосанджелесского автосалона.

Брутальный «внедорожник» Toyota FT-AC выпустят в серийной версии

Экспертами отмечается оригинальный внешний вид, а также ряд уникальных технических решений. Новый кроссовер выпустят в ближайшие 2 года в серийном исполнении. Toyota FT-AC оснащают системой полного привода. При этом габариты версии будут идентичными Toyota C-HR. Новую модель построят на основе платформы TNGA-С. Разработчики под капотом установят бензиновый мотор либо гибридный силовой блок. При этом технические характеристики двигателя не сообщаются.

Toyota FT-AC наделили пластиковым защитным обвесом по периметру, массивным расширителем колесных арок, 20-дюймовые легкосплавные колесные диски, полностью светодиодную оптику. Съемные противотуманные фары используются в качестве фонарей.
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Добавил: tantan61 Вчера, 20:15
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