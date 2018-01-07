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Альбина Джанабаева опубликовала в Сети яркое праздничное фото
Альбина Джанабаева продолжает своих поклонников радовать новыми фотографиями в глобальной Сети.

Альбина Джанабаева опубликовала в Сети яркое праздничное фото


Знаменитость днём в воскресенье опубликовала яркое праздничное фото. Этот снимок пришелся по душе многочисленным фанатам. На фотографиях Джанабаева предстала перед своими подписчиками в довольно интересном образе, а также серебристом ярком платье с мишурой. Данный наряд понравился многим пользователям Сети. Певица, а также супруга Валерия Меладзе в подписи к сделанному кадру написала, что она не очень хочет прощаться с праздниками, а также всей этой сказкой.

Джанабаева к кадру добавила фильтр, добавивший фотографии блеска. Кроме всего прочего Альбина Джанабаева анонсировала вечерний выпуск транслируемого на Первом канале концерта при её участии.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 20:00
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