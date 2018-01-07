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Вера Брежнева трогательно поздравила поклонников с рождественскими праздниками
Вера Брежнева всех своих поклонников поздравила с рождественскими праздниками. При этом звезда в своем Instagram опубликовала очень трогательную фотографию.

Вера Брежнева трогательно поздравила поклонников с рождественскими праздниками

Подписчикам очень понравился такой нежный образ популярной российской артистки, которая изображена на фотографии в белоснежном платье. Под публикацией Вера Брежнева написала, что ее сердце переполнено радостью. Брежнева обращаясь к своим многочисленным фанатам, написала, что поздравляет всех своих близких людей с наступившими рождественскими праздниками. Знаменитость пожелала света, добра, тепла, любви каждому сердцу и каждому дому. Певица на фотографии выглядит счастливой.

Платье, которое обнажает хрупкие плечи девушки, добавляет Брежневой женственности. Фолловеры сравнили Брежневу за её милую улыбку с прекрасным ангелом. Поклонники поздравили очаровательную артистку с Рождеством, оставив ей в комментариях множество искренних добрых пожеланий.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:45
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