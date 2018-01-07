АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Семейные тайны Христа: Несколько слов из древнего манускрипта коптов стали причиной войны между учеными и богословами
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Аналитики рассказали о возможностях Apple на 2018 год
Специалистами компании Apple, сообщается о продолжении удивлять своих пользователей разработками в 2018 году. В дополнение, некоторыми американскими аналитиками предполагается лидерство Apple среди подобных компаний. Кроме того, ожидается достижение отметки до 1 триллиона долларов по рыночной капитализации, что превысит текущий показатель на 14%. Экспертами так же предсказываются результаты, в виде роста акций Apple в 2018 году.

На текущий год, специалистами корпорации Apple планируется главное направление - выпуск своего уникального динамика HomePod, для пользования в домашних условиях. Также, вторая половина 2018 года ознаменуется нашумевшим беспроводным ковриком AirPower, выпуск которого планируют с целью подзарядки батарей на смартфонах. По имеющейся информации, первое время устройство направленно на применение в трех новых смартфонах, известных как iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8Plus.

Аналитики рассказали о возможностях Apple на 2018 год


С сентября 2018 года, у пользователей будет возможность познакомиться с модельным рядом новых iPhone. Так же, компанией Apple подвергнутся глобальному обновлению ряд других продуктов. Разработчиками продолжится работа по интеграции части новых технологий, одна из которых Face ID, в состав других моделей iPhone.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 19:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Juno передал на Землю снимки облаков Юпитера
Земная жизнь могла зародиться на Венере
Fitbit собирается выпустить носимый датчик глюкозы
Российские военные отразили атаку дронов на
Россия создаст к 2021 году модель «летающего
Патриарх Кирилл пообщался по видеосвязи с
Просмотреть все новости