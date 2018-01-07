Аналитики рассказали о возможностях Apple на 2018 год
Специалистами компании Apple, сообщается о продолжении удивлять своих пользователей разработками в 2018 году. В дополнение, некоторыми американскими аналитиками предполагается лидерство Apple среди подобных компаний. Кроме того, ожидается достижение отметки до 1 триллиона долларов по рыночной капитализации, что превысит текущий показатель на 14%. Экспертами так же предсказываются результаты, в виде роста акций Apple в 2018 году.
На текущий год, специалистами корпорации Apple планируется главное направление - выпуск своего уникального динамика HomePod, для пользования в домашних условиях. Также, вторая половина 2018 года ознаменуется нашумевшим беспроводным ковриком AirPower, выпуск которого планируют с целью подзарядки батарей на смартфонах. По имеющейся информации, первое время устройство направленно на применение в трех новых смартфонах, известных как iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8Plus.
С сентября 2018 года, у пользователей будет возможность познакомиться с модельным рядом новых iPhone. Так же, компанией Apple подвергнутся глобальному обновлению ряд других продуктов. Разработчиками продолжится работа по интеграции части новых технологий, одна из которых Face ID, в состав других моделей iPhone.
На текущий год, специалистами корпорации Apple планируется главное направление - выпуск своего уникального динамика HomePod, для пользования в домашних условиях. Также, вторая половина 2018 года ознаменуется нашумевшим беспроводным ковриком AirPower, выпуск которого планируют с целью подзарядки батарей на смартфонах. По имеющейся информации, первое время устройство направленно на применение в трех новых смартфонах, известных как iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8Plus.
С сентября 2018 года, у пользователей будет возможность познакомиться с модельным рядом новых iPhone. Так же, компанией Apple подвергнутся глобальному обновлению ряд других продуктов. Разработчиками продолжится работа по интеграции части новых технологий, одна из которых Face ID, в состав других моделей iPhone.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 19:30