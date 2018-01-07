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Кэти Топурия поразила фанатов стройными ногами на «летнем» фото
В Рождественские праздники Кэти Топурия поделилась с поклонниками фото, где она запечатлена в летней майке, а также коротких шортах. Фолловеры восхитились идеальной фигурой знаменитости, ее стройными длинными ногами.

Кэти Топурия поразила фанатов стройными ногами на «летнем» фото

Особенно пользователей привлек внимание красивый вид, непосредственно на фоне которого сфотографировали девушку. Певица сидит с задумчивым видом на высоком заборе вблизи водной глади. За спиной Кэти видны яхты, а также возвышенности на горизонте.

На снимке знаменитость, облачена в бирюзовую майку и короткие стильные джинсовые шорты. При этом Топурия потрясает идеальными своими формами, а именно длинными ногами, а также тонкой талией. В сою очередь поклонники девушки не остались равнодушными и по достоинству оценили «летний» образ Кэти Топурия. При этом они забросали знаменитость восторженными комментариями, комплиментами.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:15
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