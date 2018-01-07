Кэти Топурия поразила фанатов стройными ногами на «летнем» фото

Особенно пользователей привлек внимание красивый вид, непосредственно на фоне которого сфотографировали девушку. Певица сидит с задумчивым видом на высоком заборе вблизи водной глади. За спиной Кэти видны яхты, а также возвышенности на горизонте.На снимке знаменитость, облачена в бирюзовую майку и короткие стильные джинсовые шорты. При этом Топурия потрясает идеальными своими формами, а именно длинными ногами, а также тонкой талией. В сою очередь поклонники девушки не остались равнодушными и по достоинству оценили «летний» образ Кэти Топурия. При этом они забросали знаменитость восторженными комментариями, комплиментами.