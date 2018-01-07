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Специалисты назвали 7 способов сохранить здоровые отношения после рождения ребенка
Эксперты рассказали, как укрепить отношения пары после рождения ребенка: маленькие жесты со значительным действием.

Специалисты назвали 7 способов сохранить здоровые отношения после рождения ребенка


1. Общайтесь друг с другом.

В дополнение к бытовым беседам, потратьте несколько минут на то, чтобы рассказать о своих чувствах, послушать друг друга. Дайте знать, что для вас это действительно важно.

2. Расширяйте тематику общения.

Общайтесь на осмысленные, интересные и захватывающие темы. Расскажите о своих мечтах и страстях, любимых телешоу и авторах. Поговорите о политике и социальных проблемах. Поделитесь тем, что вам интересно.

«Цель в том, чтобы отношения не становились полностью основаны на воспитании детей», – сказала Рейчел Дак, психотерапевт из штата Мэриленд.

3. Приоритет на качестве проведенного времени.

Если вы не можете покинуть дом на ночь, попробуйте провести время по-особенному, например, доктор Дак предложила зажечь свечи и поужинать, как на свидании, после того как дети ложатся спать.

4. Оставайтесь на связи.

«Одним из основных факторов сохранения эмоциональной связи является то, что никто из вас не чувствует себя одиноким в этом мире», – говорит Джен Лам, лицензированный семейный психотерапевт из Калифорнии.

5. Развивайтесь как индивидуальности.

Доктор Дак настаивает на важности саморазвития и наличия времени для собственных увлечений и интересов: «Вы почувствуете большую привязанность к своему партнеру, если вам будет хорошо».

6. Выкройте время для физической близости.

Секс играет огромную роль в отношениях, так же как ежедневные поцелуи и объятия. Это усилит эмоциональную связь.

7. Будьте благодарны и поддерживайте друг друга.

Джен Лам считает, что признание и благодарность друг другу даже за самые мелочные поступки – путь к семейному счастью.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Вчера, 16:19
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