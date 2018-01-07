Специалисты назвали 7 способов сохранить здоровые отношения после рождения ребенка
Эксперты рассказали, как укрепить отношения пары после рождения ребенка: маленькие жесты со значительным действием.
1. Общайтесь друг с другом.
В дополнение к бытовым беседам, потратьте несколько минут на то, чтобы рассказать о своих чувствах, послушать друг друга. Дайте знать, что для вас это действительно важно.
2. Расширяйте тематику общения.
Общайтесь на осмысленные, интересные и захватывающие темы. Расскажите о своих мечтах и страстях, любимых телешоу и авторах. Поговорите о политике и социальных проблемах. Поделитесь тем, что вам интересно.
«Цель в том, чтобы отношения не становились полностью основаны на воспитании детей», – сказала Рейчел Дак, психотерапевт из штата Мэриленд.
3. Приоритет на качестве проведенного времени.
Если вы не можете покинуть дом на ночь, попробуйте провести время по-особенному, например, доктор Дак предложила зажечь свечи и поужинать, как на свидании, после того как дети ложатся спать.
4. Оставайтесь на связи.
«Одним из основных факторов сохранения эмоциональной связи является то, что никто из вас не чувствует себя одиноким в этом мире», – говорит Джен Лам, лицензированный семейный психотерапевт из Калифорнии.
5. Развивайтесь как индивидуальности.
Доктор Дак настаивает на важности саморазвития и наличия времени для собственных увлечений и интересов: «Вы почувствуете большую привязанность к своему партнеру, если вам будет хорошо».
6. Выкройте время для физической близости.
Секс играет огромную роль в отношениях, так же как ежедневные поцелуи и объятия. Это усилит эмоциональную связь.
7. Будьте благодарны и поддерживайте друг друга.
Джен Лам считает, что признание и благодарность друг другу даже за самые мелочные поступки – путь к семейному счастью.
1. Общайтесь друг с другом.
В дополнение к бытовым беседам, потратьте несколько минут на то, чтобы рассказать о своих чувствах, послушать друг друга. Дайте знать, что для вас это действительно важно.
2. Расширяйте тематику общения.
Общайтесь на осмысленные, интересные и захватывающие темы. Расскажите о своих мечтах и страстях, любимых телешоу и авторах. Поговорите о политике и социальных проблемах. Поделитесь тем, что вам интересно.
«Цель в том, чтобы отношения не становились полностью основаны на воспитании детей», – сказала Рейчел Дак, психотерапевт из штата Мэриленд.
3. Приоритет на качестве проведенного времени.
Если вы не можете покинуть дом на ночь, попробуйте провести время по-особенному, например, доктор Дак предложила зажечь свечи и поужинать, как на свидании, после того как дети ложатся спать.
4. Оставайтесь на связи.
«Одним из основных факторов сохранения эмоциональной связи является то, что никто из вас не чувствует себя одиноким в этом мире», – говорит Джен Лам, лицензированный семейный психотерапевт из Калифорнии.
5. Развивайтесь как индивидуальности.
Доктор Дак настаивает на важности саморазвития и наличия времени для собственных увлечений и интересов: «Вы почувствуете большую привязанность к своему партнеру, если вам будет хорошо».
6. Выкройте время для физической близости.
Секс играет огромную роль в отношениях, так же как ежедневные поцелуи и объятия. Это усилит эмоциональную связь.
7. Будьте благодарны и поддерживайте друг друга.
Джен Лам считает, что признание и благодарность друг другу даже за самые мелочные поступки – путь к семейному счастью.