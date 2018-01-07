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После обвинений в плагиате авторов песни "Я летала" для Аллы Пугачёвой, поэт Вулых идёт на мировую
Накануне Рождества поэт Вулых решил пойти на мировую с авторами хита "Я летала", которую Алла Пугачёва представила на Первом канале в новогоднюю ночь.

После обвинений в плагиате авторов песни "Я летала" для Аллы Пугачёвой, поэт Вулых идёт на мировую


Новый год начался для Аллы Пугачёвой с очередного скандала. Несмотря на то, что новая песня "Я летала" понравилась слушателям и стремительно заняла почётное место в десятке лучших треков сервиса iTunes, многие музыканты обратили внимание на сходство запева песни "Я летала" с запевом песни Игоря Саруханова "Придуманная любовь". В сети стали разгораться страсти с призывами Игоря Саруханова подать в суд на создателей нового хита для Примадонны.



К слову, сама Алла Борисовна тут же отреагировала на обвинения и принесла извинения за плагиат. Но большинство сошлось во мнении, что её вины в этом нет. Обвинения посыпались в адрес автора новой песни для Пугачёвой.



Основную кашу заварил поэт Александр Вулых, который и заявил о похожести нового хита Пугачёвой на давний хит Саруханова, но накануне Рождества поэт сообщил, что он против войны и призвал всех участников конфликта к примирению, поскольку считает всех интеллигентными людьми и разумными.

Возникшую ситуацию он назвал курьёзным случаем и досадным совпадением, когда запевы двух песен совпали нота в ноту, но пока этот конфликт не подхватили на телевидении и не стали мусолить тему в разных скандальных передачах, поэт призвал всем протянуть друг другу руку дружбы, особенно в канун такого праздника как Рождество.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Инна Вчера, 15:44
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