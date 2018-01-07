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Мария Кожевникова поздравила поклонников с Рождеством, сообщив про скорое пополнение в семье
Мария Кожевникова опубликовала семейный снимок в микроблоге Instagram, а также поздравила своих подписчиков с Рождеством, при этом сообщив про ожидание третьего малыша. В свою очередь пользователей растрогало праздничное фото, где запечатлены муж и сыновья российской актрисы.

Мария Кожевникова поздравила поклонников с Рождеством, сообщив про скорое пополнение в семье

Подписывая семейное фото, Кожевникова поздравила всех с Рождеством Христовым, пожелала всем семейного благополучия, умиротворения на душе. Кожевникова посоветовала верить в чудо, и тогда оно обязательно произойдет. Актриса отметила, что на снимке их уже пятеро, при этом третий сын спрятался у неё в животике. На праздничном снимке изображено всё семейство. Муж знаменитости стоит у камина, украшенного к Рождеству. Актриса со своими двумя сыновьями сидят на белом ковре возле новогодней елки, а также огромного снеговика.

В свою очередь фолловеры поздравили с Рождеством Христовым Кожевникову, а также ее родных, пожелав всем радости, мира, добра.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:00
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