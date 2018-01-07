Китай пообещал иностранным инвесторам возможность репатриации прибыли

Как предполагает финансовый регулятор, таким подходом можно увеличить иностранные прямые инвестиций в Китай, а так же восстановить к юаню доверие институционального инвестора. Помимо прочего, предполагается поддержка роста экономики Китая, благодаря иностранным инвестициям при переориентировании на внутренний спрос.Министерством финансов Китая уже сообщено, что от налога на прибыль временно освободят иностранные компании. Китай входит в число стран с высокими налогами, данный факт подтверждает то, что иностранные компании в Китае платят 25 - процентный налог на прибыль, к тому же он нагружен несколькими дополнительными отчислениями, включающими фонд социального страхования. Теперь у компаний будет возможность сохранения этих средств. Правда требуется направлять прямое инвестирование в сферы экономики, заранее обозначенные правительством Китая.