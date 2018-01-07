Land Rover для России готовит бюджетный внедорожник Discovery

Накануне в базе Росстандарта появилась информация о новой модификации Land Rover Discovery, которая будет оснащена 4-цилиндровым бензиновым мотором производительностью 300 лошадиных сил. За счёт нового силового агрегата внедорожник для россиян станет доступнее, а также автомобиль будет весить меньше, чем актуальная генерация.На данный момент Land Rover Discovery предлагается россиянам с 6-цилиндровым бензиновым агрегатом объёмом 3,0 литра мощностью 340 лошадиных сил. Также внедорожник доступен с дизельным двигателем, выдающим 249 лошадиных сил. Оба двигателя работают на пару с автоматической коробкой передач на 8 ступеней и с полноприводной системой.