Наталью Штурм раскритиковали за постельные фотографии
Наталья Штурм опубликовала фотографии, на которых она запечатлена в кровати с незнакомым мужчиной. Таким образом, эти снимки вызвали резонанс в социальной сети Instagram, поскольку подписчики женщины оказались недовольны тем, что Штурм выложила такие фото в Интернет.
Кроме фотографии Наталья Штурм также написала сообщение, в котором вероятнее всего хотела объяснить всю ситуацию. «Каждой твари по паре»; «Праздники не для одиноких людей, они — для супружеских пар, для детей, для семей, для будущих родителей, для счастливых влюбленных, для друзей, для знакомых», - этими словами она подписала фотографию. Стоит отметить, что на снимке женщина прикрывает лицо своего неизвестного возлюбленного.
Реакция публики оказалась неоднозначной. Так некоторые попытались пристыдить Штурм за то, что она в Рождество решила выложить в Сеть такое откровенное фото. Были комментаторы, которые только порадовались за нее, поскольку она нашла свою любовь.
Кроме фотографии Наталья Штурм также написала сообщение, в котором вероятнее всего хотела объяснить всю ситуацию. «Каждой твари по паре»; «Праздники не для одиноких людей, они — для супружеских пар, для детей, для семей, для будущих родителей, для счастливых влюбленных, для друзей, для знакомых», - этими словами она подписала фотографию. Стоит отметить, что на снимке женщина прикрывает лицо своего неизвестного возлюбленного.
Реакция публики оказалась неоднозначной. Так некоторые попытались пристыдить Штурм за то, что она в Рождество решила выложить в Сеть такое откровенное фото. Были комментаторы, которые только порадовались за нее, поскольку она нашла свою любовь.