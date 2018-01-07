Наталью Штурм раскритиковали за постельные фотографии

Кроме фотографии Наталья Штурм также написала сообщение, в котором вероятнее всего хотела объяснить всю ситуацию. «Каждой твари по паре»; «Праздники не для одиноких людей, они — для супружеских пар, для детей, для семей, для будущих родителей, для счастливых влюбленных, для друзей, для знакомых», - этими словами она подписала фотографию. Стоит отметить, что на снимке женщина прикрывает лицо своего неизвестного возлюбленного.Реакция публики оказалась неоднозначной. Так некоторые попытались пристыдить Штурм за то, что она в Рождество решила выложить в Сеть такое откровенное фото. Были комментаторы, которые только порадовались за нее, поскольку она нашла свою любовь.