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В США планируют открытие первого центра лечения коноплей
Властями города Бетлехем, территория штата Пенсильвания, объявлено о планах открытия первого в истории диспансера, где вместо лекарств будет применена конопля.

Журналистами из «ВистаНьюс» сообщается, что полноценное функционирование центра Keystone Canna Remedies начнется ориентировочно к середине февраля месяца 2018 года. После, внутри штата откроют дополнительные учреждения, согласно программы, направленной на популяризацию медицинской марихуаны. Исходя из заявлений губернатора Тома Вулфа, медициной решено сделать дополнительный шаг по внедрению использования медицинской марихуаны в случаях сложных форм болезней пациентов. На девяти официальных плантациях уже выращиваются растения, под наблюдением специалистов. Есть и желающие первопроходцы среди пациентов, в составе 10 тысяч человек.
В США планируют открытие первого центра лечения коноплей


Но доступно лекарство такого состава будет только по направлению врача, получившего государственную сертификацию. Разрешение получат пациенты по предварительно утвержденным 17-ти диагнозам, к ним относят заболевания СПИДом, раком, аутизмом, эпилепсией, посттравматическими расстройствами и другими. Также есть ограничения на формы отпускаемого лекарства. Марихуану будут продавать в форме таблеток, жидкости, масел, исключая съедобный или «травяные» составы.
Общество / Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 17:15
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