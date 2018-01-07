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В ВВС США подтвердили слухи о разбившемся в Рендлешемском лесу НЛО
Стив Лонгеро, являющийся офицером ВВС Соединённых Штатов рассказал, что в районе Рендлешемского леса разбился НЛО. Хотя инцидент произошел в декабре 1980-го года, уже скопилось очень много слухов.

В ВВС США подтвердили слухи о разбившемся в Рендлешемском лесу НЛО

Несколько десятков сотрудников американской базы ВВС в те дни в британском графстве Суффолк наблюдали много ярких объектов, которые взлетали и садились в лесной чаще. В районе предполагаемой посадки инопланетян обнаружили странные следы, названные властями следами животных.

Британское МО в 2001 году опубликовало документы касательно данного инцидента. Однако только сейчас свидетели произошедшего поделились достоверной информацией касательно случившегося в те дни.

По словам офицера Стива Лонгеро, он увидел пылающий объект, светившийся зеленым и красным цветом. В ходе приближения людей к объекту он также пошёл на встречу, а потом резко исчез. Военнослужащий отметил, что увиденное им было однозначно из другого мира.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 17:00
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