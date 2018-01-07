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Наталья Королева порадовала подписчиков необычным ярким образом
Певица Наталья Королева опубликовала в социальной сети Instagram новое фото, на котором она изображена в ярком и необычном виде. Также к фотографии было прикреплено сообщение с поздравлением поклонников с праздником Рождества.

Наталья Королева порадовала подписчиков необычным ярким образом


В тексте сообщения были опубликованы строки одного из стихотворений известного советского писателя Иосифа Бродского. «Пустота. Но при мысли о ней видишь вдруг как бы свет ниоткуда. Знал бы Ирод, что чем он сильней, тем верней, неизбежнее чудо. Постоянство такого родства – основной механизм Рождества. Иосиф Бродский! С Рождеством!», - такими строками певица решила поздравить своих поклонников с наступившим праздником Рождества.

В комментариях к записи многие поблагодарили Королеву за поздравления и написали ей пожелания в ответ. Также не прошли фолловеры мимо образа артистки. Подписчики отметили, что им очень понравился ее новый стиль, особенно глаза и задумчивость женщины.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Роман Мирный Вчера, 17:45
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