Джастин Бибер показал полуобнаженное тело с татуировками

Стоит отметить, что молодой певец не часто обновляет альбом в своем аккаунте Instagram, в этот раз удачно выложил новое фото. Бибер изображен на фотографии с голым торсом. При этом исполнитель что-то усердно читает. На его теле оказалось множество татуировок, которые очень понравились его подписчикам.За 5 часов запись Джастина Бибера набрала около 4 миллионов отметок «мне нравится», а также большое количество отзывов. Большая часть оценивших пост артиста в Instagram отметили, что им очень понравился новый снимок. Были и такие комментаторы, которые решили попросить Бибера перестать делать татуировки, поскольку на его теле уже практически нет свободного места.