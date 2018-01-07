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Джастин Бибер показал полуобнаженное тело с татуировками
Джастин Бибер опубликовал на своей странице в Instagram фото с голым торсом, которое практически полностью покрыто татуировками. Данный снимок просто взорвал социальную сеть.

Джастин Бибер показал полуобнаженное тело с татуировками


Стоит отметить, что молодой певец не часто обновляет альбом в своем аккаунте Instagram, в этот раз удачно выложил новое фото. Бибер изображен на фотографии с голым торсом. При этом исполнитель что-то усердно читает. На его теле оказалось множество татуировок, которые очень понравились его подписчикам.

За 5 часов запись Джастина Бибера набрала около 4 миллионов отметок «мне нравится», а также большое количество отзывов. Большая часть оценивших пост артиста в Instagram отметили, что им очень понравился новый снимок. Были и такие комментаторы, которые решили попросить Бибера перестать делать татуировки, поскольку на его теле уже практически нет свободного места.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Роман Мирный Вчера, 16:30
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