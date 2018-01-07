Наоми Кэмпбелл написала поздравление Ирине Шейк на русском языке
Звезда мировых подиумов из Великобритании Наоми Кэмпбелл обратилась к российской знаменитости Ирине Шейк, написав пожелания с днем рождения русскими буквами. Трогательные слова "черная пантера" выложила в собственном аккаунте в соцсети Instagram.
Сначала Кэмпбелл написала поздравления на английском языке, назвав Шейк "красоткой". Затем пожелания были написаны с использованием кириллицы, что сделало текст сбивчивым и немного непонятным для русскоговорящих пользователей сети. Однако подписчики заметили, что темнокожая модель действительно старалась поздравить Шейк от всей души.
Кэмпбелл пожелала, чтобы в этот особенный день "желания сердца" и весь "путь" российской звезды были светлыми и золотыми. Напомним, 6 января 2018 года Шейк исполнилось 32 года. Молодая мама чувствует себя прекрасно, продолжая усиленно работать. Супермодели не раз встречались на модных показах, являясь украшением для любой коллекции.
Сначала Кэмпбелл написала поздравления на английском языке, назвав Шейк "красоткой". Затем пожелания были написаны с использованием кириллицы, что сделало текст сбивчивым и немного непонятным для русскоговорящих пользователей сети. Однако подписчики заметили, что темнокожая модель действительно старалась поздравить Шейк от всей души.
Кэмпбелл пожелала, чтобы в этот особенный день "желания сердца" и весь "путь" российской звезды были светлыми и золотыми. Напомним, 6 января 2018 года Шейк исполнилось 32 года. Молодая мама чувствует себя прекрасно, продолжая усиленно работать. Супермодели не раз встречались на модных показах, являясь украшением для любой коллекции.