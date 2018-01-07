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Наоми Кэмпбелл написала поздравление Ирине Шейк на русском языке
Звезда мировых подиумов из Великобритании Наоми Кэмпбелл обратилась к российской знаменитости Ирине Шейк, написав пожелания с днем рождения русскими буквами. Трогательные слова "черная пантера" выложила в собственном аккаунте в соцсети Instagram.

Наоми Кэмпбелл написала поздравление Ирине Шейк на русском языке


Сначала Кэмпбелл написала поздравления на английском языке, назвав Шейк "красоткой". Затем пожелания были написаны с использованием кириллицы, что сделало текст сбивчивым и немного непонятным для русскоговорящих пользователей сети. Однако подписчики заметили, что темнокожая модель действительно старалась поздравить Шейк от всей души.

Кэмпбелл пожелала, чтобы в этот особенный день "желания сердца" и весь "путь" российской звезды были светлыми и золотыми. Напомним, 6 января 2018 года Шейк исполнилось 32 года. Молодая мама чувствует себя прекрасно, продолжая усиленно работать. Супермодели не раз встречались на модных показах, являясь украшением для любой коллекции.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 16:15
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