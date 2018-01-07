Наоми Кэмпбелл написала поздравление Ирине Шейк на русском языке

Сначала Кэмпбелл написала поздравления на английском языке, назвав Шейк "красоткой". Затем пожелания были написаны с использованием кириллицы, что сделало текст сбивчивым и немного непонятным для русскоговорящих пользователей сети. Однако подписчики заметили, что темнокожая модель действительно старалась поздравить Шейк от всей души.Кэмпбелл пожелала, чтобы в этот особенный день "желания сердца" и весь "путь" российской звезды были светлыми и золотыми. Напомним, 6 января 2018 года Шейк исполнилось 32 года. Молодая мама чувствует себя прекрасно, продолжая усиленно работать. Супермодели не раз встречались на модных показах, являясь украшением для любой коллекции.