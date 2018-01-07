Марк Рудинштейн готов занять пост гендиректора театра Армена Джигарханяна

Стоит отметить, что сейчас на этом месте находится Елена Гильванова, которая, по словам Армена Джигарханяна относится к «команде Цимбалюк-Романовской». Вследствие этого он не сильно доверяет нынешнему директору и пытается найти человека, которому сможет доверять.Сообщается, что Марк Рудинштейн уже предложил свои услуги режиссеру, а тот в свою очередь рад рассмотреть его кандидатуру. Продюсер признался, что собирается вывести театр из сложной ситуации и помочь Джигарханяну выбраться из долговой ямы. При этом он не намерен заниматься какой-либо другой деятельностью в театре помимо финансов.Кандидатура продюсера будет рассматриваться 12 января, а займутся этим представители столичного департамента культуры.