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Марк Рудинштейн готов занять пост гендиректора театра Армена Джигарханяна
После ухода Виталины Цимбалюк-Романовской из театра Армена Джигарханяна, в нем освободилась должность генерального директора. Таким образом, продюсер Марк Рудинштейн отметил, что вполне готов занять это место и вывести культурное заведение на новый уровень.

Марк Рудинштейн готов занять пост гендиректора театра Армена Джигарханяна


Стоит отметить, что сейчас на этом месте находится Елена Гильванова, которая, по словам Армена Джигарханяна относится к «команде Цимбалюк-Романовской». Вследствие этого он не сильно доверяет нынешнему директору и пытается найти человека, которому сможет доверять.

Сообщается, что Марк Рудинштейн уже предложил свои услуги режиссеру, а тот в свою очередь рад рассмотреть его кандидатуру. Продюсер признался, что собирается вывести театр из сложной ситуации и помочь Джигарханяну выбраться из долговой ямы. При этом он не намерен заниматься какой-либо другой деятельностью в театре помимо финансов.

Кандидатура продюсера будет рассматриваться 12 января, а займутся этим представители столичного департамента культуры.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Роман Мирный Вчера, 16:00
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