Екатерина Гордон посоветовала Волочковой обратиться к психологу

Так все началось с того, что Волочкова опубликовала у себя на странице в Instagram сообщение о скорой отправке на отдых на Мальдивские острова. Также балерина указала, что покажет все свои подарки еще до того как ее раскроют фотошпионы. В числе ее новых подарков есть белый Maybach и белые розы, которые Волочковой подарил неизвестный мужчина. Женщина призвала своих поклонников никогда не завидовать чужим успехам и уметь радоваться за других.Гордон посчитала высказывания балерины ни чем иным как болезнью. При этом она с удовольствием согласилась помочь, если Волочкова попросит помощи психолога.