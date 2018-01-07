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Екатерина Гордон посоветовала Волочковой обратиться к психологу
После того как Волочкова в очередной раз расхваливалась в социальной сети по поводу ее новых подарков от ухажера, Екатерина Гордон решила высказать свое мнение о происходящем. Таким образом, «выступления» балерины в соцсетях она назвала «шизохренью» и предложила Волочковой свою помощь как психолог.

Екатерина Гордон посоветовала Волочковой обратиться к психологу


Так все началось с того, что Волочкова опубликовала у себя на странице в Instagram сообщение о скорой отправке на отдых на Мальдивские острова. Также балерина указала, что покажет все свои подарки еще до того как ее раскроют фотошпионы. В числе ее новых подарков есть белый Maybach и белые розы, которые Волочковой подарил неизвестный мужчина. Женщина призвала своих поклонников никогда не завидовать чужим успехам и уметь радоваться за других.

Гордон посчитала высказывания балерины ни чем иным как болезнью. При этом она с удовольствием согласилась помочь, если Волочкова попросит помощи психолога.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Роман Мирный Вчера, 15:45
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