Автомобиль Chevrolet Niva возглавил ТОП-5 популярных в России внедорожников

Российский внедорожник Chevrolet Niva на отечественном рынке реализуется по цене от 538 000 рублей. На втором месте оказался автомобиль УАЗ «Хантер», который доступен для российских автолюбителей от 519 000 рублей. Третью позицию в ТОПе занимает внедорожник УАЗ «Патриот», стоимость которого на российском рынке стартует от 699 000 рублей.На четвёртом месте расположился японский внедорожник Toyota Fortuner, этот автомобиль предлагается россиянам от 2 599 000 рублей. Замыкает ТОП-5 популярных в России внедорожников автомобиль Toyota Land Crusier 200, который российские автолюбители могут приобрести по цене от 2 199 000 рублей.