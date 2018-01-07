Ученые: 30 минут сауны в день избавляют от гипертонии

В результате наблюдений ученые пришли к выводу, что сауна позволяет расшириться сосудам, а также увеличивает частоту сердечных сокращений, что эквивалентно физическим упражнениям средней интенсивности. Кардиологи подчеркивают, что сауна позволяет не только привести в порядок артериальное давление, но и некоторые биомаркеры крови.Сауна значительно сокращает риск коронарных заболеваний, гипертонии и внезапной смерти от сердечной недостаточности. Регулярное посещение сауны способствует снижению риска ОРВИ, что подтверждено экспериментами при участии около 100 волонтеров. Ученые измеряли давление и прочие показатели добровольцев до и после посещения сауны.