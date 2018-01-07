АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Семейные тайны Христа: Несколько слов из древнего манускрипта коптов стали причиной войны между учеными и богословами
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Ученые: 30 минут сауны в день избавляют от гипертонии
Ученые Университета Восточной Финляндии провели исследования, установив, что 30 минут сауны в сутки позволят понизить систолическое артериальное давление, избавив от гипертонии.

Ученые: 30 минут сауны в день избавляют от гипертонии


В результате наблюдений ученые пришли к выводу, что сауна позволяет расшириться сосудам, а также увеличивает частоту сердечных сокращений, что эквивалентно физическим упражнениям средней интенсивности. Кардиологи подчеркивают, что сауна позволяет не только привести в порядок артериальное давление, но и некоторые биомаркеры крови.

Сауна значительно сокращает риск коронарных заболеваний, гипертонии и внезапной смерти от сердечной недостаточности. Регулярное посещение сауны способствует снижению риска ОРВИ, что подтверждено экспериментами при участии около 100 волонтеров. Ученые измеряли давление и прочие показатели добровольцев до и после посещения сауны.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 15:15
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Juno передал на Землю снимки облаков Юпитера
Земная жизнь могла зародиться на Венере
Fitbit собирается выпустить носимый датчик глюкозы
Российские военные отразили атаку дронов на
Россия создаст к 2021 году модель «летающего
Патриарх Кирилл пообщался по видеосвязи с
Просмотреть все новости