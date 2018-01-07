Главным недостатком Toyota Camry XSE V6 2018 года является большой расход топлива
Зарубежные эксперты протестировали новый седан Toyota Camry XSE V6 2018 года, выявив положительные и отрицательные качества автомобиля. На первом месте из недостатков нового седана оказался большой расход топлива.
Помимо большого расхода топлива, к недостаткам автомобиля Toyota Camry XSE V6 эксперты причислили недостаточно быстрый разгон по сравнению с другими автомобилями, оснащёнными турбированным двигателем V6.
К положительным качествам седана Toyota Camry XSE V6 эксперты отнесли оптимальный интерьер и линейную подачу питания.
Стоит отметить, что модель Toyota Camry XSE отличается передними и задними бамперами, широкими колёсами, более комфортной подвеской и прочными амортизаторами. В качестве силовой установки седана выступает двигатель объёмом 3,5 литра производительностью 301 лошадиную силу. Работает агрегат на пру с автоматической трансмиссией на 8 скоростей.
Помимо большого расхода топлива, к недостаткам автомобиля Toyota Camry XSE V6 эксперты причислили недостаточно быстрый разгон по сравнению с другими автомобилями, оснащёнными турбированным двигателем V6.
К положительным качествам седана Toyota Camry XSE V6 эксперты отнесли оптимальный интерьер и линейную подачу питания.
Стоит отметить, что модель Toyota Camry XSE отличается передними и задними бамперами, широкими колёсами, более комфортной подвеской и прочными амортизаторами. В качестве силовой установки седана выступает двигатель объёмом 3,5 литра производительностью 301 лошадиную силу. Работает агрегат на пру с автоматической трансмиссией на 8 скоростей.
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Добавил: Алина Вчера, 13:08