АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Семейные тайны Христа: Несколько слов из древнего манускрипта коптов стали причиной войны между учеными и богословами
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Главным недостатком Toyota Camry XSE V6 2018 года является большой расход топлива
Зарубежные эксперты протестировали новый седан Toyota Camry XSE V6 2018 года, выявив положительные и отрицательные качества автомобиля. На первом месте из недостатков нового седана оказался большой расход топлива.

Главным недостатком Toyota Camry XSE V6 2018 года является большой расход топлива


Помимо большого расхода топлива, к недостаткам автомобиля Toyota Camry XSE V6 эксперты причислили недостаточно быстрый разгон по сравнению с другими автомобилями, оснащёнными турбированным двигателем V6.

К положительным качествам седана Toyota Camry XSE V6 эксперты отнесли оптимальный интерьер и линейную подачу питания.

Стоит отметить, что модель Toyota Camry XSE отличается передними и задними бамперами, широкими колёсами, более комфортной подвеской и прочными амортизаторами. В качестве силовой установки седана выступает двигатель объёмом 3,5 литра производительностью 301 лошадиную силу. Работает агрегат на пру с автоматической трансмиссией на 8 скоростей.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 13:08
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Juno передал на Землю снимки облаков Юпитера
Земная жизнь могла зародиться на Венере
Fitbit собирается выпустить носимый датчик глюкозы
Российские военные отразили атаку дронов на
Россия создаст к 2021 году модель «летающего
Патриарх Кирилл пообщался по видеосвязи с
Просмотреть все новости