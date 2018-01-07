Главным недостатком Toyota Camry XSE V6 2018 года является большой расход топлива

Помимо большого расхода топлива, к недостаткам автомобиля Toyota Camry XSE V6 эксперты причислили недостаточно быстрый разгон по сравнению с другими автомобилями, оснащёнными турбированным двигателем V6.К положительным качествам седана Toyota Camry XSE V6 эксперты отнесли оптимальный интерьер и линейную подачу питания.Стоит отметить, что модель Toyota Camry XSE отличается передними и задними бамперами, широкими колёсами, более комфортной подвеской и прочными амортизаторами. В качестве силовой установки седана выступает двигатель объёмом 3,5 литра производительностью 301 лошадиную силу. Работает агрегат на пру с автоматической трансмиссией на 8 скоростей.