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Елизавета Качурак записала свою первую песню
Елизавета Качурак, которая является уроженкой города Волгоград и победительницей четвертого сезона шоу «Голос дети», записала свою первую авторскую песню. Об этом молодая певица сообщила своим поклонникам в социальной сети, и многим ее подписчикам очень понравилась звукозапись.

Елизавета Качурак записала свою первую песню


Лиза Качурак отмечает, что песня была записана начинающим шоуменом Брендоном Стоуном. Также молодая артистка утверждает, что композиция была написана специально для нее, и она очень рада принять эту работу от Стоуна.

Что касается реакции публики, то она себя долго ждать не заставила. Так многие подписчики Качурак положительно оценили ее первую песню. Некоторые отметили, что в композиции девушка имеет совсем другой голос. При этом слушатели обратили внимание на творческий подход Лизы к этой песне.

Таким образом, первая авторская песня Качурак произвела хорошее впечатление на ее поклонников.
Культура
Добавил: Роман Мирный Вчера, 12:50
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