Елизавета Качурак записала свою первую песню

Лиза Качурак отмечает, что песня была записана начинающим шоуменом Брендоном Стоуном. Также молодая артистка утверждает, что композиция была написана специально для нее, и она очень рада принять эту работу от Стоуна.Что касается реакции публики, то она себя долго ждать не заставила. Так многие подписчики Качурак положительно оценили ее первую песню. Некоторые отметили, что в композиции девушка имеет совсем другой голос. При этом слушатели обратили внимание на творческий подход Лизы к этой песне.Таким образом, первая авторская песня Качурак произвела хорошее впечатление на ее поклонников.