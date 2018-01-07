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NASA: Астероид Оумуамуа пролетел 109 звездных систем
Астрофизики космического агентства NASA провели моделирование траектории полета астероида Оумуамуа, сделав вывод, что небесное тело пролетело 109 звездных скоплений.

NASA: Астероид Оумуамуа пролетел 109 звездных систем


Межзвездный камень, состоящий из смеси льда и углерода, движется по нестандартной траектории со скоростью в 26 км/ч. Уфологи предполагают, что Оумуамуа - судно внеземных цивилизаций, однако ученые считают, что данный объект прибыл из скопления молодых светил, когда неведомая сила выбросила космический булыжник с традиционной орбиты.

Скорость астероида постепенно снижается, со временем упадет до нуля под действием гравитационных сил соседних объектов. NASA подчеркивают, что странствие Оумуамуа могло стартовать примерно несколько сот миллионов лет назад. Необычная сигарообразная форма астероида объясняется его формированием в результате воздействий высокоэнергетического тела. Во Вселенной могут странствовать 48 млн аналогичных объектов.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 12:37
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