Астрофизики: Небольшая черная дыра не заменит Земле Солнце

Ученые смоделировали ситуацию, когда Земля вращается вокруг черной дыры, чья масса превышает габариты Солнца в 1 тыс. раз. Известно, что даже при отсутствии горячей звезды приливные силы, появляющиеся в результате вращения вокруг более мощного гравитационного объекта, способны дать поверхности планеты определенное количество тепла.Астрофизики просчитали, что год на Земле будет длиться 11,5 дня, когда именно такое время необходимо затратить на полный оборот планеты вокруг черной дыры. Однако тепла Земля получит в 10 млрд раз меньше, чем от Солнца, вокруг которого планета обращается за 365 суток. Таким образом, приливные силы не в состоянии компенсировать отсутствие горячей звезды.