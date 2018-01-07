Старинный спорткар Jaguar D-Type продадут с аукциона за 10 миллионов долларов

Первый спорткар Jaguar D-Type сошёл с конвейера в 1954 году, автомобиль выпускался в течение трёх лет, затем его сняли с производства. Данная модель автомобиля в своё время получила большое количество наград в разных гоночных соревнованиях.Выставленный на продажу автомобиль Jaguar D-Type вышел в 1956 году, его первым владельцем был английский бизнесмен Берни Экклстоун – будущий глава Формулы-1. Затем автомобиль был продан гонщикам Джину Блокхэму и Питеру Блонди.Кузов выставленного на торги автомобиля Jaguar D-Type окрашен в красный цвет, а под капотом спорткара установлен силовой агрегат объёмом 3,4 литра. Вместе с автомобилем покупатель получит набор фирменных инструментов и сохранившуюся документацию.