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Старинный спорткар Jaguar D-Type продадут с аукциона за 10 миллионов долларов
Уникальная модель спорткара Jaguar D-Type будет выставлена на продажу на аукционе Gooding Co Scottsdale. Первоначальная стоимость автомобиля Jaguar D-Type составляет 10 миллионов долларов, но эксперты уверены, что за спорткар будет выручена более высокая сумма.

Старинный спорткар Jaguar D-Type продадут с аукциона за 10 миллионов долларов


Первый спорткар Jaguar D-Type сошёл с конвейера в 1954 году, автомобиль выпускался в течение трёх лет, затем его сняли с производства. Данная модель автомобиля в своё время получила большое количество наград в разных гоночных соревнованиях.

Выставленный на продажу автомобиль Jaguar D-Type вышел в 1956 году, его первым владельцем был английский бизнесмен Берни Экклстоун – будущий глава Формулы-1. Затем автомобиль был продан гонщикам Джину Блокхэму и Питеру Блонди.

Кузов выставленного на торги автомобиля Jaguar D-Type окрашен в красный цвет, а под капотом спорткара установлен силовой агрегат объёмом 3,4 литра. Вместе с автомобилем покупатель получит набор фирменных инструментов и сохранившуюся документацию.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 15:00
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