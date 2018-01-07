Математики сообщили про открытие нового самого большого простого числа

Принадлежит M77232917 к категории Мерсеновских чисел, которые относятся к Mn=2n−1 формуле, где простыми числами обозначены M и n. Такому множеству дали достойное название по имени Марина Мерсенна – математика из Франции XVII века. В настоящее время уже открыто известных 50-т точно таких чисел. Их особенность в способности деления лишь на самих себя, а так же на 1.Одним из руководителей GIMPS Крисом Калдуэллом отмечено, что у всех вызывает удивление такое быстрое достижение нового рекорда. Обычно для подобных поисков можно найти сравнение при обнаружении на дорогах мертвых кошек, случаи с которыми происходят редко и на значительных расстояниях друг от друга.