Renault Clio нового поколения представят на парижском автосалоне

На страницах издания AutoExpress накануне сообщили о том, что новое поколение автомобиля Renault Clio будет представлено в сентябре 2018 года на автосалоне в Париже. В продажу автомобиль поступит в конце этого года. Обновлённый Renault Clio получил целый ряд нововведений, призванных укрепить позиции на рынке.Renault Clio нового поколения разработан на модернизированной платформе CMF-В. В моторную гамму автомобиля входит агрегат с турбокомпрессором ёмкостью 0,9 литра и двигатель с турбонаддувом объёмом 1,3 литра с несколькими вариантами мощности.Также стало известно, что французский субкомпактный автомобиль Renault Clio получит гибридную силовую установку, состоящую из бензинового агрегата и 48-вольтового электромотора.