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Renault Clio нового поколения представят на парижском автосалоне
Компактный автомобиль Renault Clio нового поколения будет представлен на парижском автосалоне. На рынке Европы маленькие городские автомобили пользуются большой популярностью.

Renault Clio нового поколения представят на парижском автосалоне


На страницах издания AutoExpress накануне сообщили о том, что новое поколение автомобиля Renault Clio будет представлено в сентябре 2018 года на автосалоне в Париже. В продажу автомобиль поступит в конце этого года. Обновлённый Renault Clio получил целый ряд нововведений, призванных укрепить позиции на рынке.

Renault Clio нового поколения разработан на модернизированной платформе CMF-В. В моторную гамму автомобиля входит агрегат с турбокомпрессором ёмкостью 0,9 литра и двигатель с турбонаддувом объёмом 1,3 литра с несколькими вариантами мощности.

Также стало известно, что французский субкомпактный автомобиль Renault Clio получит гибридную силовую установку, состоящую из бензинового агрегата и 48-вольтового электромотора.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 14:15
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