У травести-дивы в прямом эфире слетело платье

Вследствие этого неоднозначного инцидента у телепередачи вскочили рейтинги. В целом стоит отметить, что в шоке был весь зал, а в первую очередь сама ведущая шоу. Многие аналитики считают, что рейтинг передачи вырос благодаря тому, что с Кортни Акт, она Шейн Дженек, слетело платье.Интересно, что со сцены девушка убегала, прикрываясь остатками платья, но побежала она не в гримерную, а к своим родным, которые попытались как-то успокоить травести-диву.Многие считают, что таким откровенным образом Корти Акт решила поднять себе уровень популярности, но сама девушка категорически с этим не согласна.На британских шоу подобная ситуация не является одиночным случаем.