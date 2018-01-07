Лучшим бюджетным хэтчбеком в России стала LADA Granta
Российский лифтбэк LADA Granta Возглавил ТОП популярных бюджетных хэтчбеков в России. Список лучших бюджетных хэтчбеков составили российские журналисты профильных изданий.
Для россиян автомобиль LADA Granta доступен от 414 900 рублей. Второе место в списке популярных бюджетных хэтчбеков занимает Skoda Rapid, который предлагается для россиян по цене от 628 000 рублей. Третьим по популярности хэтчбеком в России является тоже представитель чешского автопрома – Skoda Octavia, данная модель на российском рынке предлагается от 964 000 рублей.
Четвёртое место по популярности среди хэтчбеков занимает французский автомобиль Renault Sandero, стоимость которого составляет от 499 000 рублей. Также в пятёрку лидеров на российском рынке попал автомобиль KIA Cee’d, для россиян доступен от 824 900 рублей.
Для россиян автомобиль LADA Granta доступен от 414 900 рублей. Второе место в списке популярных бюджетных хэтчбеков занимает Skoda Rapid, который предлагается для россиян по цене от 628 000 рублей. Третьим по популярности хэтчбеком в России является тоже представитель чешского автопрома – Skoda Octavia, данная модель на российском рынке предлагается от 964 000 рублей.
Четвёртое место по популярности среди хэтчбеков занимает французский автомобиль Renault Sandero, стоимость которого составляет от 499 000 рублей. Также в пятёрку лидеров на российском рынке попал автомобиль KIA Cee’d, для россиян доступен от 824 900 рублей.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:08