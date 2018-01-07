Лучшим бюджетным хэтчбеком в России стала LADA Granta

Для россиян автомобиль LADA Granta доступен от 414 900 рублей. Второе место в списке популярных бюджетных хэтчбеков занимает Skoda Rapid, который предлагается для россиян по цене от 628 000 рублей. Третьим по популярности хэтчбеком в России является тоже представитель чешского автопрома – Skoda Octavia, данная модель на российском рынке предлагается от 964 000 рублей.Четвёртое место по популярности среди хэтчбеков занимает французский автомобиль Renault Sandero, стоимость которого составляет от 499 000 рублей. Также в пятёрку лидеров на российском рынке попал автомобиль KIA Cee’d, для россиян доступен от 824 900 рублей.